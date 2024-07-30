2家推薦券商辭任 電芯廠有量最快8/14面臨終止興櫃

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-30 19:57

興櫃電芯大廠有量 (5233-TW) 大股東、泰國上市公司絕對能源集團 (EA) 涉入詐欺醜聞，導致有量股價暴跌，主辦輔導推薦券商中信證券及協辦券商富邦證券雙雙辭任，最快 8 月 14 日面臨終止興櫃。

櫃買今天最新公告，由於 2 家券商均辭任，根據興櫃審查準則第 40 條第 1 項第 3 款、第 2 項及第 41 條規定，自今年 8 月 14 日起終止有量股票在興櫃股票櫃檯買賣。

對於有量案，證期局副局長高晶萍指出，主辦及協辦券商會依據輔導情況、商業考量來決定是否辭任，證期局及證交所、櫃買中心表示尊重。

不過，高晶萍表示，若有量經營團隊能在 8 月 14 日前五日找到輔導券商，一家就可以繼續輔導，但仍暫停交易，找到兩家就可以繼續交易。

根據有量重訊，原與主辦輔導推薦券商中信證券商議展延 2 個月，待母公司事件影響降低後再辭任，以減少對本公司股東權益造成衝擊，惟中信證券不願意，於 7 月 29 日接獲中信證券來函及富邦證券通知，辭任輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商，公司已積極接洽其他券商，對股東造成不便，只能表達萬分之歉意。