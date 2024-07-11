KKT-KY重啟IPO計畫 拚年底前興櫃 富邦證接手輔導

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-11 17:16

KKT-KY(科科科技)(KKBOX)(6950-TW) 上月發生無法成功掛牌上市的風波，經過一波三折，今 (11) 日宣布與富邦證券正式簽訂上市櫃輔導契約，由富邦證券總經理郭永宜與科科科技董事長暨執行長王献堂簽約，重新啟動在台上市計畫，預計最快年底前登錄興櫃。

科科科技表示，於前次上市籌資期間依規定已獲超越資金募集標準的投資意願，富邦證將透過輔導計畫，協助引入資本市場資金，有望最快於年底前登錄興櫃，並達成在台掛牌上市的目標。

富邦證券總經理郭永宜表示，科科科技是台灣少數以 AI 影音多媒體技術領先的獨角獸企業，在台灣、日本兩大市場上累積多家大型企業客製化解決方案的實績、海量影音多媒體處理資料庫和多媒體串流平台產品。

王献堂說，仍對台灣資本市場深具信心，過去這段時間建立起與台灣資本市場投資人交流，以及公開抽籤申購超過 30 倍的投資人認同的基礎，相信攜手富邦證券能一同完成後續進入資本市場的相關程序。

展望 2024 年，科科科技將在 AI 多媒體技術上，延伸提供企業包括串流標準化 SaaS 產品與 AI 多媒體技術應用之軟體服務。