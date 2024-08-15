興櫃公司上半年整體獲利年增1.5倍！航運、電機及半導體最旺

在每股盈餘 (EPS) 方面，113 年上半年度賺超過一個股本（EPS 超過 10 元）之興櫃公司計有 4 家；EPS 為 5 元以上未達 10 元的公司計有 14 家；2 元以上未達 5 元的公司計有 49 家；合計 67 家公司 EPS 達 2 元以上，占整體興櫃公司 21%，此外，興櫃公司 113 年上半年度獲利公司家數計 204 家，占整體興櫃公司 63%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。

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