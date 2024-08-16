元大愛心捐血邁向第14年 共捐2萬7000袋挹注血荒

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-16 12:21

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炎熱夏日，元大集團員工滿腔熱血地舉辦本年度第二次「愛心捐血活動」，為血庫貢獻一份心力，推動環境、社會及公司治理（ESG）價值的實踐。元大期貨指出，愛心捐血活動已連續辦理 14 年，截至目前為止捐出 2 萬 7 仟袋熱血，累計達 673 萬 CC。元大每年舉辦 3 場捐血活動，也養成員工固定捐血習慣。

元大每年舉辦三場捐血活動，無形中也讓主管與同仁形成定期捐血的習慣。曾有新進同仁表示看到公司定期辦理捐血活動，也燃起自己想要捐血的意願，更把捐血列為人生必做事情的清單之一；長期固定捐血的同仁提及，因為多年來持續性的捐血，讓自己注意身體健康，保持能幫助他人的狀態，更拿到捐血中心的績優表揚，熱心助人代代傳承。

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元大護理師拍攝宣導影片，說明捐血前中後注意事項，也透過文宣讓同仁瞭解捐血對身體健康的益處：可調節體內鐵質平衡、篩檢身體健康狀況、燃燒卡路里且能有精神上的滿足感等。元大金控集團從推廣個人捐血到號召同仁共同響應捐血，逐漸匯聚成一股利人利己的力量，促進健康也達到社會公益之效。

作為社會的一份子，深知企業在推動社會永續發展中扮演著重要角色。因此，致力於通過多元化的社會責任活動來踐行我們的承諾。此次捐血活動便是其中之一，員工的積極參與，不僅體現了企業文化中對社會的關懷，還展示了在推動健康和福祉方面的具體行動。