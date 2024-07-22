南僑上半年EPS2.56元 年增近7成 子公司皇家可口預計Q4上興櫃
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-22 19:03
南僑 (1702-TW) 今（22）日公布最新自結獲利，6 月稅後純益 9698 萬元，月減 9.19%，年減 18.17%，單月每股純益 0.39 元，累計 2024 年 1-6 月稅後純益 6.35 億元，年增 69.25%，每股純益爲 2.56 元。
南僑 2024 年第二季稅後純益 2.74 億元，季減 24.11%，年增 13.23%，單季每股純益 1.11 元。
南僑在經今年股東會通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃 IPO 案，正式啟動，由凱基證券任主辦券商，並將在第四季登錄興櫃交易，皇家可口的此一 IPO 如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。
南僑手中控有生產油脂產品的上海南僑食品已於 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO，南僑股東會並通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃案。
目前股本 7 億元，由南僑控有 99.65 股權且生產杜老爺冰淇淋、急凍熟麵的皇家可口公司 2023 年營收達 21.85 億元，年增 11.6%，2024 年上半年營收 12.68 億，年增 16.47%，其中並以冰品的營收成長幅度最大。
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