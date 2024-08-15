國銀海外獲利寫最強上半年 新南向急起直追、港星美衰退
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-15 21:13
金管會今 (15) 日公布，上半年國銀海外獲利為 456.2 億元，創歷年同期最高，較去年同期增加 32.2 億元、7.59%，主因利息、投資及其他淨收益成長。香港、新加坡及美國為前三大獲利地區，但亦為減少金額最多的前三名，值得注意的是，新南向地區急起直追，合計獲利 126.7 億元，創歷年同期最高，尤其越南成長快速。
根據銀行局統計，國銀海外獲利前 5 大地區依序為香港、新加坡、美國、中國及越南。其中，香港獲利最多達 186.8 億元，歷年同期第 3，年減 41.2 億元，主因房地產市場不佳，增提呆帳準備費用。
第 2 名新加坡獲利 51.8 億元，歷年同期次高，較去年同期減少 7.2 億元，主因去年同期收回個案呆帳，基期較高，加上利息及手續費淨收益增加。第 3 大是美國獲利 48.6 億元，歷年同期次高，年減 6 億元，因商用不動產授信案之呆帳費用增加。
第 4 大為中國獲利 47.6 億元，歷年同期次高，年增 27.7 億元，為今年獲利增加最多之地區，主要是兌換及有價證券處分淨利增加，加上呆帳費用亦有減少。第 5 大是越南獲利 30.2 億元，創歷年同期最高，年增 5.4 億元，主因投資及其他淨收益增加。
新南向地區方面，合計獲利 126.7 億元，創歷年同期最高，年增 4.8 億元，主因呆帳費用減少；獲利增加前三名為：越南增加 5.4 億元、柬埔寨增加 4.2 億元、馬來西亞增加 3.6 億元；獲利減少較多之地區為新加坡減少 7.2 億元、泰國減少 3.3 億元。
其餘獲利變動較大的地區，英國獲利 7.2 億元，創歷年同期最高，年增 23.5 億元，增加金額僅次於中國，主因去年同期增提聯貸案呆帳費用，今年轉虧為盈。
而日本獲利為 24.2 億元，年增 10.2 億元，主因放款動能提升且資產品質改善，利息淨收益增加、呆帳費用減少。加拿大獲利為 5.1 億元，創歷年同期最高，年增 7.7 億元，主因去年轉銷呆帳，基期較低。
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