國銀海外獲利寫最強上半年 新南向急起直追、港星美衰退

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-15 21:13

‌



金管會今 (15) 日公布，上半年國銀海外獲利為 456.2 億元，創歷年同期最高，較去年同期增加 32.2 億元、7.59%，主因利息、投資及其他淨收益成長。香港、新加坡及美國為前三大獲利地區，但亦為減少金額最多的前三名，值得注意的是，新南向地區急起直追，合計獲利 126.7 億元，創歷年同期最高，尤其越南成長快速。

根據銀行局統計，國銀海外獲利前 5 大地區依序為香港、新加坡、美國、中國及越南。其中，香港獲利最多達 186.8 億元，歷年同期第 3，年減 41.2 億元，主因房地產市場不佳，增提呆帳準備費用。

‌



第 2 名新加坡獲利 51.8 億元，歷年同期次高，較去年同期減少 7.2 億元，主因去年同期收回個案呆帳，基期較高，加上利息及手續費淨收益增加。第 3 大是美國獲利 48.6 億元，歷年同期次高，年減 6 億元，因商用不動產授信案之呆帳費用增加。

第 4 大為中國獲利 47.6 億元，歷年同期次高，年增 27.7 億元，為今年獲利增加最多之地區，主要是兌換及有價證券處分淨利增加，加上呆帳費用亦有減少。第 5 大是越南獲利 30.2 億元，創歷年同期最高，年增 5.4 億元，主因投資及其他淨收益增加。

新南向地區方面，合計獲利 126.7 億元，創歷年同期最高，年增 4.8 億元，主因呆帳費用減少；獲利增加前三名為：越南增加 5.4 億元、柬埔寨增加 4.2 億元、馬來西亞增加 3.6 億元；獲利減少較多之地區為新加坡減少 7.2 億元、泰國減少 3.3 億元。

其餘獲利變動較大的地區，英國獲利 7.2 億元，創歷年同期最高，年增 23.5 億元，增加金額僅次於中國，主因去年同期增提聯貸案呆帳費用，今年轉虧為盈。