7月金融詐騙陳情增至90件 金管會「二不一要」籲找合法業者

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-15 21:23

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網路投資詐騙層出不窮，金管會今 (15) 日表示，今年 7 月民眾陳情金融詐騙案件數大增至 90 件，前 7 月累計達 423 件。金管會呼籲民眾「二不一要」，不要輕信高報酬虛假訊息，不隨意匯出款項，要審慎判斷訊息真偽，以避免詐騙案件發生。

近期外界頻頻反映，瀏覽網路頁面或影片時，常發現有不肖人士假借名人名義，以投資經驗分享或高額獲利誘使民眾加入投資群組，誘騙民眾下載特定 APP，佯裝購買有價證券之詐騙手法。

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詐騙廣告猖獗，根據金管會蒐報及詐騙陳情統計，今年 7 月通報達 5032 件，累計通報數突破 5 萬件；7 月接獲民眾陳情投資詐騙案件共有 90 件，為今年以來新高。

觀察近三年的詐騙陳情案件數量，2021 年 439 件、2022 年 636 件、2023 年 787 件、今年前 7 月累計達 423 件。

為提供民眾多方查詢管道，提升防詐資訊揭露透明度，金管會已於官網「防範非法證券期貨業宣導專區」揭示合法證券期貨業者名單及非法業者型態供民眾查詢。