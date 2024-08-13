國銀對中小企業放款餘額首破10兆 6月激增千億創30個月新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-13 18:52

‌



金管會今 (13) 日公布最新統計，截至今年 6 月底止，本國銀行對中小企業放款餘額首度站上 10 兆元大關，達新台幣 10 兆 827 億元，單月激增 1013 億元，創下 30 個月以來新高。

國銀對中小企業放款顯著增加，金管會銀行局副局長童政彰分析，主要有二大原因，第一，電子業出口暢旺，帶動整體資金需求；第二，政府政策性放款持續增加，例如：經濟部推動「疫後振興專案貸款」及「低碳智慧納管貸款」等。

‌



根據統計，截至今年 6 月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 65.64%，占民營企業放款餘額比率為 68.92%，分別較上月底之比率增加 0.24 及 0.17 個百分點；另外，中小企業放款之平均逾期放款比率為 0.23%，較上月底減少 0.01 個百分點。

金管會訂定 2024 年度國銀對中小企業新增放款目標為 4200 億元，觀察上半年情形，累計新增餘額已達 3162.55 億元，達成率直接從前一月的 5 成多衝上 75.3%，展望下半年，童政彰表示，對於達成年度目標持樂觀態度。

根據銀行局統計，截至今年 6 月底，本國銀行對中小企業放款餘額最高前五名的銀行，最高為第一銀 9620 億元，合庫以 8313 億元居次，第三至五依序為華南 7900 億元、臺企銀 7760 億元、兆豐 6978 億元。

相較去年底，上半年對中小企業放款餘額增加最多的國銀為兆豐 483 億元，一銀 363 億元，第三至五依序為永豐 355 億元、彰銀 325 億元、北富銀 297 億元。

由於前幾年遭遇疫情衝擊，政府祭出多項中小企業紓困方案，使得前十大放款銀行多為公股，不過，在金管會鼓勵下，民營銀行對中小企業放款逐步增加，童政彰透露，玉山銀及北富銀皆擠進前十大。