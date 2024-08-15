〈焦點股〉中環靠業外Q2 EPS1.28元創10年單季新高 爆量漲停

光碟廠中環（2323-TW）日前公布上半季財報，由於業外收入挹注，第二季每股純益 1.28 元，創近 10 年來單季新高，激勵今 (15) 日股價延續近 5 日攻勢，跳空開高一路上攻，亮紅燈鎖在 13.55 元，截至 10 點半，成交量已逾 7 萬張。

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中環先前表示，推出主權 AI 解決方案資料備份系統，瞄準個人、中小企業及地方政府市場，同時，4K 可攜式螢幕產品出貨量持續增加，公司預期這些新品將從明年貢獻營收。中環也看好旗下消費性電子品牌 Verbatim 的發展前景，計劃在 2024 年擴大 SSD 產品線並推出新品，將 Verbatim 打造為成長主軸。