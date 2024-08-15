iPhone 16發表倒數1個月！富士康兩周內狂招5萬人 重返鄭州有兩大原因

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 08:54

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距蘋果 (AAPL-US) iPhone 16 系列新機發表還剩一個多月，鄭州富士康用人需求再達巔峰，人力仲介指出，即使兩周內招了 5 萬人，但仍持續擴大招募，而這麼多人之所以願意進入富士康，關鍵原因就是薪資待遇提高了。

一般工人最高時薪漲到了 25 人民幣，再加上加班費且扣除社保後，每月薪水能超過 7000 人民幣。在製造車間通過 3 個月試用期後，額外獎金還有 7500 人民幣。這個薪水，別說放在鄭州了，就是放在深圳工廠，也相當有競爭力。

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富士康能開得起上述待遇，主要因為訂單利潤夠高。在外界普遍看來，富士康只是一個組裝廠，技術含量很低，但現實卻是全球能拿到蘋果代工訂單的公司並不多。一個是富士康，另一個就是比亞迪了。富士康主要代工蘋果手機，而比亞迪主要代工蘋果筆電。

蘋果手機之所以交給富士康製造，最大原因是良率。即便是在代工領域，蘋果也有足夠的利潤分給富士康，這也讓富士康有了足夠的資本，去提升工人工資。

蘋果手機一旦上市，全球訂單都是數以千萬計，富士康得提前大量招募，提前大量備貨生產。時間緊迫，工人短缺，在市場機制下，富士康被迫提高工價，以最快速度吸引工人回職。

對鄭州而言，富士康回歸也是重大利多。畢竟，中國是人口大國，不能只有高科技企業，也需要富士康這種勞動力密集型企業。

對中國這樣的人口大國而言，既要華為這種高科技企業，也需要富士康這種勞動力密集型企業，為底層普通人提供海量的就業崗位，因為不是人人都能進華為，華為需要的是頂尖的高學歷人才。

但在這些頂尖的高學歷人才背後，中國還有大量的普通大學生，大量的普通工人。這些人也得吃飯，也得就業，也得養家。尤其是河南，人口逼近一個億，卻只有一所 211 大學，也就是鄭州大學。這意味著，整個河南省，根本就沒有頂尖的大學生，考不進鄭州大學，走不出河南省的河南年輕人，統統都是非 211 大學畢業的普通大學生。

雖然富士康算不上一個高科技企業，卻是巨大的就業容器。光是鄭州工廠，高峰時期就有 32 萬名員工，週邊建造了大量的蘋果供應鏈企業，形成一個龐大的電子產業工業園區，附近的旅館、餐飲、服裝等，常住人口逼近 100 萬。這些人的背後，還有父母妻子，還有在上學的孩子。

富士康重返鄭州，不只是因為人力便宜。主要有兩大原因，一是齊全的配套產業鏈，二是看好中國新能源製造，富士康已打入賓士、特斯拉等汽車供應鏈了。縱觀全球，最大規模的新能源汽車製造，就在中國。離開中國，等於跟新能源脫節了。