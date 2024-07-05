鳳凰接連有飯店開出 小琉球據點明年上半年營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-05 10:28

「天成逸旅 - 舶寓高雄」是鳳凰斥資 5 億元投資興建，並委由天成飯店集團經營管理，飯店共規劃有 28 間各具特色的客房，目標平均房在 5000 元以上，主客群鎖定在 30-55 歲間。

鳳凰說明，「天成逸旅 - 舶寓高雄」位於高雄前金區五福三路的高雄蛋黃區地段，大立百貨正對面，鄰近捷運中央公園站及前金站，周圍聚集許多知名日式賣場、餐廳和南台灣唯一的蔦屋書店，建物融合海港、貨櫃、船舶的設計概念，象徴來自各地的旅人在此宿泊靠岸。

此外，鳳凰和天成另一個合作項目是在小琉球打造「天成文旅 - 曉琉球」，預計明年上半年開幕，鳳凰說明，此飯店位於小琉球水岸第一排、碼頭正前方，以「映珊海、逐天光」做為設計主題，未來將是旅客造訪小琉球的高級住宿新選擇。