鳳凰接連有飯店開出 小琉球據點明年上半年營運
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-05 10:28
旅行社業者鳳凰 (5706-TW) 正式跨足觀光旅宿市場，與天成飯店集團攜手打造全新飯店品牌「天成逸旅 - 舶寓高雄」，已開始試營運，鳳凰總經理卞傑民指出，後續還有在小琉球的「天成文旅 - 曉琉球」，預計明年上半年開幕，鳳凰以業主角色參與，可挹注穩定的收益。
「天成逸旅 - 舶寓高雄」是鳳凰斥資 5 億元投資興建，並委由天成飯店集團經營管理，飯店共規劃有 28 間各具特色的客房，目標平均房在 5000 元以上，主客群鎖定在 30-55 歲間。
鳳凰說明，「天成逸旅 - 舶寓高雄」位於高雄前金區五福三路的高雄蛋黃區地段，大立百貨正對面，鄰近捷運中央公園站及前金站，周圍聚集許多知名日式賣場、餐廳和南台灣唯一的蔦屋書店，建物融合海港、貨櫃、船舶的設計概念，象徴來自各地的旅人在此宿泊靠岸。
此外，鳳凰和天成另一個合作項目是在小琉球打造「天成文旅 - 曉琉球」，預計明年上半年開幕，鳳凰說明，此飯店位於小琉球水岸第一排、碼頭正前方，以「映珊海、逐天光」做為設計主題，未來將是旅客造訪小琉球的高級住宿新選擇。
未來在「天成文旅 - 曉琉球」開幕後，將規畫串連兩館聯賣專案，持續為鳳凰的國旅產品挹注新動能。
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