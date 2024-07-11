電腦展一炮而紅 漢來美食喜迎宴會新商機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-11 10:06

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 上半年合併營收年增幅近 25%，創同期新高，反映台北漢來大飯店去年加入營運挹注強勁新動能，尤其 COMPUTEX 2024 令緊鄰的台北漢來宴會廳知名度大開；漢來美食表示，目前來看，7 月商務宴客營收將突破宴會廳總體業績 60%，尾牙訂單也陸續湧現，後市業績樂觀看增。

漢來美食上半年營收創同期新高，反映新開幕的台北漢來大飯店受惠 COMPUTEX 2024 帶動，餐飲需求暢旺。

漢來美食說明，南港展覽館各種大型的商務展覽，令不少商務客戶對包廂宴客需求大增，並有效讓緊鄰的台北漢來宴會廳知名度大開，商業訂席下單率持續攀升，7 月商務宴客營收已突破宴會廳總體業績 60%，相當期待後續。

同時，位在台北漢來飯店 3 樓的頂級粵菜餐廳「東方樓」經常一位難求，單店營收達成率在 6 月也高達 110%。

而在大本營高雄，漢來大飯店和巨蛋兩館宴會廳 6 月在婚宴與畢業季的加持下，營收達成率同樣逼近 120%，雙雙突破去年同期高點。

除了宴會需求高漲，就短期來看，漢來美食每年固定舉辦的名人坊富哥見面會將在 8 月初登場，預估將帶進營收逾 6000 萬元。