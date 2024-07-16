新天地樂觀看工商宴會需求熱 接單看到2026年

新天地旗下擁有 4 大婚宴品牌，包括新天地、雅悅會館、萊特薇庭和唯愛庭園，全台共 8 處據點，涵蓋中價和中高價位宴會版圖，疫情期間新天地逆勢斥資近 5 億元升級各個宴會廳，並拓展新據點，疫後有效推動營收大幅反彈，上半年增幅達 27.84%。

儘管宴會業面對結婚對數減少、喜宴桌數下滑以及新人只登記不辦婚宴的種種考驗，新天地仍看好宴會餐飲未來發展，集團品牌行銷副總經理林國威表示，婚宴「講究」和「將就」的 M 型化市場已成形，新天地聚焦在「講究」的中高價婚宴品牌，訂席接單一樣暢旺，並將於今夏民俗月啟動新天地梧棲創始店和雅悅會館 - 南港館宴會廳裝潢升級，有助進一步提升下半年和明年宴會接單總數量。