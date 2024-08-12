晶華上半年獲利創疫後同期新高 EPS 5.65元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-12 19:47

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連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (12) 日公布上年稅後純益 7.2 億元，年增 2.13%，每股純益(EPS) 5.65 元，創疫情後同期新高，展望後市，晶華指出，預計中秋假期旗下酒店住房率將突破 80%，而目前尾牙接單狀況也相當踴躍，同時，北投晶泉丰旅也確定會在 9 月上旬開幕迎賓，持續增添營運新動能。

晶華表示，除了即將到來的中秋假期可望延續暑國旅住房商機外，緊接著年底的的企業尾牙與聚餐需求，也將為飯店的餐飲業績注入向上動能。

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截至目前，晶華酒店旗下各酒店的中秋假期住房率已超過 60%，預計在 9 月初會突破 80%。

其中，台北晶華酒店受惠於航運恢復正常，國際商旅回流、會展需求熱絡等利多，每月平均住房率穩定維持在 80% 左右，宴會業務團隊更針對年底的尾牙春酒商機，規劃多款館內以及外燴宴飲專案，使尾牙接單狀況踴躍，周五和周六等適合公司聚餐的日子幾近客滿。

另一方面，晶華旗下各飯店已開始銷售月餅，初期鎖定國內各大企業福委會預購，9 月進入個人自用與送禮的銷售高峰。