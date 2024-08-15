市值48億美元！印度電動機車商Ola成功上市 陸媒：孫正義又一冒險投資

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 10:04

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印度新創公司 Ola Electric 上週五 (9 日) 在孟買證交所掛牌交易，成為今年印度最大規模 IPO，這一切都離不開背後那位被譽為「印度馬斯克」」的創辦人 Bhavish Aggarwal，以及他背後強大的支持者—軟銀集團創辦人孫正義。

孫正義，這位對獨角獸企業有著近乎癡迷的熱愛的投資者，以其眼光毒辣和出手闊綽，將軟銀集團打造成了「獨角獸獵手」。他的投資策略常被視為冒險之舉，但往往也能發掘出下一個大熱門，尤其是對阿里巴巴的投資讓他一戰成名。

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在最新全球獨角獸榜單中，軟銀以投資 169 家獨角獸的驚人成績，穩居全球第二。孫正義堅信，真正的創新往往伴隨著風險，而 Ola Electric 正是他眼中的下一個大熱門。

2019 年，Ola Electric 獲軟銀 2.5 億美元投資，成功躋身獨角獸，這也徹底打破外界對 OlaElectric 試圖限制軟銀額外融資的疑慮。此後，Ola Electric 的 IPO 之路，也因軟銀加持而變得異常順暢。

Ola Electric 上市首日股價大漲 20%，公司市值達 48 億美元，成為年度最耀眼的明星，這一成就無疑是對 Aggarwal 及其團隊努力的肯定，同時也是軟銀投資策略又一次勝利。

軟銀看中的是 Ola Electric 的低價策略和技術創新，這兩大武器讓 Ola Electric 在激烈的市場競爭中佔據了優勢。孫正義相信透過垂直整合製造和供應鏈，Ola Electric 能夠降低成本，提高效率，最終實現獲利。

但與此同時，軟銀的投資策略，也引發市場廣泛爭議。儘管軟銀大膽的投資策略在全球科技領域取得顯著成就，但 WeWork 和 Uber 的失敗案例，卻也讓市場對軟銀的投資產生疑問。

在這樣的背景下，Ola Electric 的上市，不僅是對軟銀投資策略的一次新考驗，也是對它能否打破「魔咒」，成為下一個阿里巴巴的一次挑戰。

印度電動車市場已不再是一片藍海，Ola Electri 仍面臨重重挑戰，充滿了來自 Hero MotoCorp、Bajaj Auto 等老牌車廠的競爭壓力，以及 Ather Energy、TVS Motor 等新興企業的激烈角逐。

此外，Ola Electric 雖然市值可觀，但獲利能力堪憂。自 2019 年獲得投資以來，Ola Electric 銷售額的大幅增長確實令人矚目，但連續三年的虧損同樣不容忽視。

儘管 Ola Electric 在電動兩輪車市場佔據領先地位，產品組合豐富，覆蓋高端和大眾市場，但過去兩年，Ola Electric 的自由現金流出高達 200 億印度盧比，這就像是個無底洞，一直在吞噬著公司的現金儲備。居高不下的營運成本導致公司的 EBITDA 虧損率高達 25%。

但 Aggarwal 卻有著不同的見解。他堅信，Ola Electric 的重點是實現獲利增長，並為投資人描繪一條長期獲利的道路。Aggarwal 的自信源自於 Ola Electric 的重要戰略—自製電池。 通過為自家踏板車製造電池，Ola Electric 有望降低成本，提高價格競爭力，目標是在 2025 年初實現電池的商業化生產。