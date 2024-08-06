〈焦點股〉晶技上半年獲利成長5成EPS 3.4元 早盤上漲逾6%

台灣石英元件龍頭廠晶技 ( 3042-TW ) 2024 年上半年稅後純益突破 10 億元達 10.54 億元，年增 49.05%，每股純益達 3.4 元，同時，依晶技目前的產品出貨進度來看，下半年將進入市場的旺季。早盤股價最高達 103.5 元，漲幅逾 6%。

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晶技同業如希華 (2484-TW) 今天也公布 2024 年上半年財報，營收 10.4 億元，毛利率 19.54%，稅後純益 8195 萬元，每股純益 0.51 元，同時，日本大真空瑼投資加高 (8182-TW) 也將在今 (6) 日公布最新財報。