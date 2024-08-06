〈焦點股〉晶技上半年獲利成長5成EPS 3.4元 早盤上漲逾6%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-06 11:02
台灣石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 2024 年上半年稅後純益突破 10 億元達 10.54 億元，年增 49.05%，每股純益達 3.4 元，同時，依晶技目前的產品出貨進度來看，下半年將進入市場的旺季。早盤股價最高達 103.5 元，漲幅逾 6%。
法人估晶技 2024 年第三季營收將較第二季有雙位數成長並逾 31 億元，創 8 季以來單季營收新高。
晶技 2024 年第二季營收 27.23 億元，毛利率 39.45%，季增 3.15 個百分點，年增 5.15 個百分點，單季稅後 5.17 億元，季減 3.7%，年增 22.96%，每股純益 1.67 元，晶技 2024 年上半年營收 56.76 億元，毛利率 36.53%，年增 2.12 個百分點，稅後純益達 10.54 億元，年增 49.05%，每股純益達 3.4 元。
晶技同業如希華 (2484-TW) 今天也公布 2024 年上半年財報，營收 10.4 億元，毛利率 19.54%，稅後純益 8195 萬元，每股純益 0.51 元，同時，日本大真空瑼投資加高 (8182-TW) 也將在今 (6) 日公布最新財報。
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