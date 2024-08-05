晶技業績成長動力足 上半年獲利成長49%每股純益3.4元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 18:43

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台灣石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 今 (5) 日公布最新獲利資訊，2024 年 1-6 月稅後純益突破 10 億元達 10.54 億元，年增 49.05%，每股純益達 3.4 元，同時，依晶技目前的產品出貨進度來看，下半年將進入市場的旺季。法人估晶技 2024 年第三季營收將較第二季有雙位數成長並逾 31 億元，創 8 季以來單季營收新高。

晶技 2024 年第二季營收 29.23 億元，毛利率 36.75%，季增 0.45 個百分點，年增 2.34 個百分點，單季稅後純益 5.17 億元，季減 3.7%，年增 22.96%，每股純益 1.67 元。

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晶技 2024 年上半年營收 56.76 億元，毛利率 36.53%，年增 2.12 個百分點，稅後純益達 10.54 億元，年增 49.05%，每股純益達 3.4 元。

晶技包括印尼廠及寧波的新建車用元件專用廠，分別在第四季及第三季加入挹注營收。

同時，晶技 2024 年可望迎來多元市場需求的成長，晶技獲華科集團的華新科技 (2492-TW) 及佳邦科技 (6284-TW) 以 每股 93.5 元全數認購 2.5 萬張私募股，總金額達 23.375 億元，同時華新集團包括信昌電 (6173-TW) 並一路在市場加碼晶技股票，目前華新科持有晶技 8.32% 股權；另佳邦、信昌電也分別持有晶技 2.02％、0.78％股權，合計對晶技持股達 11.12%。