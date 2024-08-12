晶技1-7月稅前盈餘15.23億元年增45.1% 每股稅前賺4.44元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-12 18:06
台灣石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 今 (12) 日公布最新自結獲利資訊，2024 年 7 月自結稅前盈餘 2.49 億元，月增 20.28%，年增 24.4%，累計 2024 年 1-7 月稅前盈餘 15.23 億元，年增 45.1%，每股稅前盈餘 4.44 元。
晶技 2024 年 7 月營收站上 11 億元大關 達 11.63 億元，創 23 個月來新高，月增 22.47%，年增 23.57%，1-7 月累計營收達 68.4 億元，年增 20.72%；預估 2024 年將有跨越 100 億元的雙位數營收成長。
依晶技目前的產品出貨進度來看，第二季營收較第一季的 27.54 億元成長逾 5%，雖未達 30 億元，也較去年同期的 24.26 億元成長 2 成，而下半年將進入市場的旺季。法人估晶技 2024 年第三季營收將較第二季有雙位數成長並逾 31 億元，創 8 季以來單季營收新高。
晶技包括印尼廠及寧波的新建車用元件專用廠，分別在第四季及第三季加入挹注營收。
晶技的最新財報，晶技 2024 年第二季營收 27.23 億元，毛利率 39.45%，季增 3.15 個百分點，年增 5.15 個百分點，單季稅後 5.17 億元，季減 3.7%，年增 22.96%，每股純益 1.67 元，晶技 2024 年上半年營收 56.76 億元，毛利率 36.53%，年增 2.12 個百分點，稅後純益達 10.54 億元，年增 49.05%，每股純益達 3.4 元。
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