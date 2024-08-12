晶技1-7月稅前盈餘15.23億元年增45.1% 每股稅前賺4.44元

台灣石英元件龍頭廠晶技 ( 3042-TW ) 今 (12) 日公布最新自結獲利資訊，2024 年 7 月自結稅前盈餘 2.49 億元，月增 20.28%，年增 24.4%，累計 2024 年 1-7 月稅前盈餘 15.23 億元，年增 45.1%，每股稅前盈餘 4.44 元。

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依晶技目前的產品出貨進度來看，第二季營收較第一季的 27.54 億元成長逾 5%，雖未達 30 億元，也較去年同期的 24.26 億元成長 2 成，而下半年將進入市場的旺季。法人估晶技 2024 年第三季營收將較第二季有雙位數成長並逾 31 億元，創 8 季以來單季營收新高。