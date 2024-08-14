胡光華接任彰銀董事長 提出5大營運策略及指導方針

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-14 21:36

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彰銀 (2801-TW) 今 (14) 日下午召開臨時董事會，推選胡光華先生擔任新任董事長。臨時董事會結束後，即舉行董事長交接典禮，由常務獨立董事吳雨學監交。胡光華於致詞指出，彰銀未來將以「SMART」作為營運策略及努力方向，以 ABCDE 為指導方針。

新任董事長胡光華為美國愛荷華州立大學企業管理研究所碩士，歷任合作金庫票券金融公司董事長、合庫金控暨合作金庫銀行副總經理、兆豐金控暨兆豐銀行總經理等職務，金融資歷豐富完整。

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胡光華於致詞表示，彰銀榮獲首屆永續金融評鑑肯定，去年及今年上半年稅前淨利分別達到 162 億元與 94 億元創下新高，前董事長凌忠嫄對於彰銀的領導貢獻有目共睹，相信彰銀能在企金、消金、財富管理及財務操作等銀行 4 大支柱逐步深化，經由「調結構、創收益、攻高端、展海外及拓通路」五大面向開創新局，奠定永續發展的根基。

胡光華表示，未來將以「SMART：S（Strengthening 強化及 Shareholder 股東）、M（Marketing 行銷及 Market Driven 市場驅動）、A（AI 人工智慧及 Automation 自動化）、R（Resilience 韌性）、T（Training 教育訓練）」作為營運策略及努力方向，並以「ABCDE：A（Action 行動及 Accountability 當責）、B（Better 優化）、C（Compliance 法令遵循及 Customer 客戶）、D（Three Lines of Defense 三道防線）、E（ESG 永續金融）」作為管理指導方針。