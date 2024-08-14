search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

中華資安20日登錄興櫃 認購價每股220元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-14 17:31

cover image of news article
中華資安將於8月20日登錄興櫃。(圖：中華資安提供)

中華資安 (7765-TW) 將於 8 月 20 日登錄興櫃掛牌，正式進入資本市場，認購價格每股 220 元，主辦券商為元大證券。

中華資安是中華電信集團旗下資安專業服務公司，成立於 2017 年底，資本額 3.63 億元，主要業務為上網資安、資安專業服務和資安商品銷售，自成立以來均呈獲利狀態，每年營收、獲利維持 20-30% 成長。


中華資安表示，目前客戶涵蓋超過 300 多家大型企業、4 萬多家中小企業，以及個人家戶近 100 萬名客戶，涵蓋從政府機關、金融業、高科技、醫療業、流通業以及關鍵基礎設施等。

中華資安去年營收 16.96 億元，稅前盈餘 3.39 億元，每股盈餘 7.8 元，而上半年稅後純益 1.93 億元，EPS 為 5.35 元。

展望未來，中華資安表示，將持續技術投資，運用 AI 與雲端技術協助客戶強化資安，切入低軌衛星、無人機等新領域，並研發自有產品，積極開拓東南亞等海外新市場。

文章標籤

資安中華資安AI資訊服務

延伸閱讀


Empty