中華資安20日登錄興櫃 認購價每股220元

中華資安是中華電信集團旗下資安專業服務公司，成立於 2017 年底，資本額 3.63 億元，主要業務為上網資安、資安專業服務和資安商品銷售，自成立以來均呈獲利狀態，每年營收、獲利維持 20-30% 成長。