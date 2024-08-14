永豐餘轉型氣候科技產業 售電執照已到手拚每年銷售5000萬度電

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-14 19:36

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永豐餘 (1907-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理駱秉正指出，永豐餘轉型氣候科技產業，轉化氣候環境挑戰成為新的商業模式，且已開始貢獻。駱秉正透露，永豐餘將跨足售電業，今年 2 月已經取得再生能源售電業執照，力拚每年銷售 5000 萬度綠電。

駱秉正說明，永豐餘積極轉型為氣候科技產業，旗下永餘智能已經在今年 2 月取得再生能源售電業執照。永餘智能總經理陳貽評補充，本身不會自建案場，而是扮演中介傷的角色，目前與國外綠電電廠合作洽談，預計 2026 年可以併網，並評估沼氣發電等綠電銷售，目標朝綠電或憑證銷售邁進。

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駱秉正提到，永豐餘加速推動醣經濟，以「低碳低耗能」、「全循環經濟」以及「非塑材料」三大策略方向發展。駱秉正也點出能源方面，永豐餘從創能、儲能、用能與調能 4 個面向前進，並結合綠電售電業身分，從綠電電源、售電業、綠能應用與減碳服務，串起綠色產業鏈。