精誠搭雲端、資安拓展需求 上半年營收創高

精誠說明，上半年金融業和科技業等大型客戶對雲端、資安軟體、維護和開發服務等需求均增加，其中，軟體開發服務需求持續增溫，精誠預期，營收動能將延續到下半年。

展望下半年，精誠看好 GenAI 的應用商機，將深耕在金融、製造、政府部門、零售業和醫療等產業的落地應用，並延續上半年推出的 SYSTEX AI BOX 一體機，積極邁向產品標準化。