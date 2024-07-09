精誠搭雲端、資安拓展需求 上半年營收創高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-09 15:13
資訊軟體服務業者精誠資訊 (6214-TW) 今 (9) 日公布 6 月合併營收為 31.47 億元，月減 1.33%，年增 4.85%，創同期次高，上半年合併營收為 190.95 億元，年增 15.31%，創同期新高，反映市場對雲端、資安軟體、維護維運和開發服務需求增加。
精誠說明，上半年金融業和科技業等大型客戶對雲端、資安軟體、維護和開發服務等需求均增加，其中，軟體開發服務需求持續增溫，精誠預期，營收動能將延續到下半年。
另一方面，精誠上半年資安轉投資事業明顯成長，也為整體收益帶來不少貢獻。
展望下半年，精誠看好 GenAI 的應用商機，將深耕在金融、製造、政府部門、零售業和醫療等產業的落地應用，並延續上半年推出的 SYSTEX AI BOX 一體機，積極邁向產品標準化。
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