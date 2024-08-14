戰事恐再起，防禦當道？季報成績單成為當前股價的重要因素

俄烏衝突加劇、以色列、伊朗戰火風雨欲來，投資人謹慎迎接本週美國 CPI 與失業率等數據，週一美股走勢平淡。週二 (2024/08/13) 早盤護國神山台積電 ( 2330-TW ) 小跌，大型股表現偏向清淡，指數開平震盪。

一、防禦當道，股價也看季報成績單臉色

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俄烏衝突加劇、以色列、伊朗戰火風雨欲來，投資人謹慎迎接本週美國 CPI 與失業率等數據，週一美股走勢平淡。週二 (2024/08/13) 早盤護國神山台積電 ( 2330-TW ) 小跌，大型股表現偏向清淡，指數開平震盪。

從近期資金輪動來看，防禦當道，但大型股輪流撐盤，弱勢股、跌深股多有反彈，指數年線前迅速反彈，即便當中震幅頗大，仍連續收復多條均線與缺口反壓，往月、季線壓力區挑戰。然而月線持續向下扣抵，對週二早盤的指數造成壓力。