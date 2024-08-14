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戰事恐再起，防禦當道？季報成績單成為當前股價的重要因素

鉅亨研報 2024-08-14 11:42

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戰事恐再起，防禦當道？季報成績單成為當前股價的重要因素。(圖:shutterstock)

俄烏衝突加劇、以色列、伊朗戰火風雨欲來，投資人謹慎迎接本週美國 CPI 與失業率等數據，週一美股走勢平淡。週二 (2024/08/13) 早盤護國神山台積電 (2330-TW) 小跌，大型股表現偏向清淡，指數開平震盪。

一、防禦當道，股價也看季報成績單臉色


俄烏衝突加劇、以色列、伊朗戰火風雨欲來，投資人謹慎迎接本週美國 CPI 與失業率等數據，週一美股走勢平淡。週二 (2024/08/13) 早盤護國神山台積電 (2330-TW) 小跌，大型股表現偏向清淡，指數開平震盪。

盤面上，大型股漲跌不一，系統性風險上升下，防禦性當道，中小型、營建、殖利率相關仍相對持強，日圓走升，電機、汽車零組件、工具機等產業競爭力增強，股價重獲關注。此外，2Q24 季報持續公布中，個股股價也隨成績單而有所起伏。

二、指數挑戰月、季線壓力，財報將成盤勢重點?

從近期資金輪動來看，防禦當道，但大型股輪流撐盤，弱勢股、跌深股多有反彈，指數年線前迅速反彈，即便當中震幅頗大，仍連續收復多條均線與缺口反壓，往月、季線壓力區挑戰。然而月線持續向下扣抵，對週二早盤的指數造成壓力。

目前季報數據成為盤面重點，業績與展望優於市場預期的如智伸科 (4551-TW)、原相(3227-TW) 表現相對強勢，其中智伸科早盤攻上漲停，至於台郡 (6269-TW) 則因 2H24 展望欠佳，早盤股價跌逾 8%。

三、智伸科、原相、台郡財報與操作面看法

觀看完整內容請至豐雲學堂

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