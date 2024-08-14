AI、機器人齊漲！台股強棒就看高價股？今日盤勢重點一文掌握
鉅亨研報 2024-08-14 16:12
1、通膨數據低於預期提高了聯準會 (Fed)9 月降息的可能性，美股(13) 日四大指數走揚，其中費城半導體指數強漲 4.18％。
2、台股 (14) 日開高走高，橡膠、營建與汽車類股買盤點火，南港 (2101-TW) 強升 6.16％，正新 (2105-TW)、國際中橡(2104-TW) 漲逾 2％，營建股皇翔 (2545-TW) 攻上漲停，國產 (2504-TW)、欣巴巴(9906-TW) 漲逾 4％，加權指數終場上漲 230.68 點，收 22027.25 點。
3、電子權值股方面，台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW) 與廣達 (2382-TW) 收紅，聯發科 (2454-TW)、台光電(2383-TW) 告別昨日頹勢走揚；高價電子股表現亮眼，信驊 (5274-TW) 大漲 6.89％、健策 (3653-TW) 上漲 5.8％，川湖 (2059-TW)、旭隼(6409-TW)、大立光(3008-TW) 等收紅。
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