17檔台股ETF除息秀登場 8/16最旺把握最後買進日
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-14 10:34
台股 ETF 近兩周為除息高峰，總計有 17 檔陸續除息，大多集中於在 8 月 16 日，為除息旺日，並以高股息 ETF 數量最多，共有 10 檔，其他類型則有市值型、科技型等，欲參與除息的投資人請留意各產品最後買進日。
根據統計，台股 ETF 8 月除息秀，半年配共有 4 檔，分別為 00923、00701、00881、00913，季配型的有 8 檔，包括 00690、00731、00850 等在內，月配型共 4 檔，包括 00929、00934、00936、00944，以及 1 檔雙月配 00907。至於 00923、00929、00731、00907 除息則落於下周。
財富管理專家表示，觀察這 17 檔將除息的台股 ETF，當中 2 檔市值型 ETF 不約而同都結合了低碳或 ESG 永續主題，為群益台 ESG 低碳 50(00923-TW) 與元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW)，前者為半年配，此次為上市以來第 3 次配息，預估每股配發 0.923 元也創下其配息以來新高紀錄，除息日訂於 8/21，後者則為季配型。
群益台 ESG 低碳 50 ETF 經理人邱郁茹表示，先前受到美國非農就業數據驟降，引發經濟衰退疑慮、輝達的 AI 晶片傳出將延誤出貨的訊息、日元大幅升值，資金緊縮效應等等因素影響，令台股出現大幅修正，不過近日走勢已有回穩。
邱郁茹進一步指出，整體來看，雖然國際市場不確定因素干擾仍在，短期市場波動難免，然鑒於台股企業獲利仍在上升趨勢，今年預估增長 29%，加上 AI 大趨勢並未轉變，台灣科技廠仍相對具利基。
再者，隨著碳費子法 3 草案 8 月底將通過，意味著排碳有價時代將到來，減碳執行得當的企業有望受資金青睞，建議投資人可透過選股精選 ESG 低碳管理佳的低碳市值型台股 ETF 來參與行情，既掌握台股多頭趨勢，更能把握淨零趨勢下帶來的碳金商機。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 月月配ETF行銷招攬踩紅線 金管會開鍘00940、00939
- 台股ETF受益人衝上945萬人連24周創高 高息型最夯
- 台積電走過低谷 專家看好科技型ETF準備起飛
- 台股ETF受益人衝上945萬人連24周創高 高息型最夯