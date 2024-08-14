17檔台股ETF除息秀登場 8/16最旺把握最後買進日

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-14 10:34

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台股 ETF 近兩周為除息高峰，總計有 17 檔陸續除息，大多集中於在 8 月 16 日，為除息旺日，並以高股息 ETF 數量最多，共有 10 檔，其他類型則有市值型、科技型等，欲參與除息的投資人請留意各產品最後買進日。

根據統計，台股 ETF 8 月除息秀，半年配共有 4 檔，分別為 00923、00701、00881、00913，季配型的有 8 檔，包括 00690、00731、00850 等在內，月配型共 4 檔，包括 00929、00934、00936、00944，以及 1 檔雙月配 00907。至於 00923、00929、00731、00907 除息則落於下周。

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財富管理專家表示，觀察這 17 檔將除息的台股 ETF，當中 2 檔市值型 ETF 不約而同都結合了低碳或 ESG 永續主題，為群益台 ESG 低碳 50(00923-TW) 與元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW)，前者為半年配，此次為上市以來第 3 次配息，預估每股配發 0.923 元也創下其配息以來新高紀錄，除息日訂於 8/21，後者則為季配型。

群益台 ESG 低碳 50 ETF 經理人邱郁茹表示，先前受到美國非農就業數據驟降，引發經濟衰退疑慮、輝達的 AI 晶片傳出將延誤出貨的訊息、日元大幅升值，資金緊縮效應等等因素影響，令台股出現大幅修正，不過近日走勢已有回穩。

邱郁茹進一步指出，整體來看，雖然國際市場不確定因素干擾仍在，短期市場波動難免，然鑒於台股企業獲利仍在上升趨勢，今年預估增長 29%，加上 AI 大趨勢並未轉變，台灣科技廠仍相對具利基。