台積電走過低谷 專家看好科技型ETF準備起飛

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-13 16:08

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護國神山台積電 (2330-TW) 上周低點還在 815 元，今 (13) 日已經重回 940 元以上，上下震盪超過 15%。投資專家建議，沒有那個心臟別搭那班車，建議入手科技型的 ETF 分散風險，最近多檔「有積」的 ETF 都已跟著台積電水漲船高，包括含積量較高的富邦科技 (0052-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 及國泰台灣 5G+(00881-TW)，近五日漲幅都超過 5-6%。

不過，專家進一步指出，0050 跟 0052 兩檔 ETF 市價超過 170 元，目前每張還只要 2 萬多元的 00881，反而 CP 值較高，00881 本周五就要除息 1 元，一張領 1000 元，若在周四前買進，就可先把息收進口袋內。

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投資專家說明，今年以來台積電勢如破竹，從不到 600 元晉升千元俱樂部，但投資考驗的就是人性，上半年不敢買的沒賺到，上周跌到 800 多元，即使有人喊買點到，觀望中的還是大有人在，但每檔 ETF 平均都有 30 檔以上的個股，可以看到台積電全球擴廠計畫穩健推進中、在半導體先進製程上舉世無雙，未來逐年的獲利會隨著量能逐漸放大，年輕敢衝的小資族，甚至是靠領息為主的退休族們，在資產配置的角度上，都應該布局部分趨勢型「高含積」的 ETF。

以 00881 來說，從投信官網可看到，00881 前三大成分股分別是台積電 (33.31%)、鴻海 (13.33%) 跟聯發科 (11.09%)，三檔合計就近 6 成，其他還有廣達、聯電、聯詠、緯創、大立光等共 30 檔，每一個成分股都是半導體供應鏈的扛霸子，具備高度科技競爭力，未來無論任一家科技巨頭蘋果、亞馬遜、微軟、Google、Meta，甚至輝達要拓展 AI 商機，都需要仰賴台灣的科技國家隊，00881 剛好打包了明星科技公司，值得投資人長線布局。