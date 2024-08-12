國泰00881將除息把握最後買進日 這樣存ETF先領1萬

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-12 13:40

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8 月有超過 30 檔 ETF 即將除息，其中國泰台灣 5G(00881-TW) 每單位配息 1 元，代表持有一張就可領 1 千元，達人試算，若買 10 張，本月就可輕鬆躺賺 1 萬元，00881 目前價格每張約 23 元，年化配息超過 9%，已是本月除息大熱門，達人提醒想要利用 00881，幫自己無腦加薪的股民們，要注意本周四 (8/15) 就是最後買進日。

觀察本月熱門除息 ETF，除了國泰台灣 5G 每單位配息 1 元，另一檔跟 00881 同樣也是 8 月 16 日除息的季配科技型 ETF「中信關鍵半導體」(00891-TW)，本次配息金額是 0.41 元；而跟國泰台灣 5G 同樣屬於半年配的群益台灣 ESG 低碳 50 ETF (00923-TW) ，本次基金每受益權單位預估配發金額為 0.923 元，配息金額及年化配息率都略低於 00881，除息日是 8 月 21 日。

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00881 除了配息創新高，從上周受益人數增長來看，也是 00881 最獲市場青睞，單周受益人增加 8,499 人，來到 27 萬人；00891 單周增加 1,567 人；00923 單周增加 3,297 人。

ETF 理財專家表示，8 月以來多數 ETF 價格都隨股市下修，最明顯的莫過於科技型 ETF，以這次除息大黑馬國泰台灣 5G 為例，這波股市下修前，今年以來的報酬率超過 40%，在台股 ETF 中表現數一數二，成分股有 3 成是台積電，雖著護國神山股價屢屢創高，上個月最高價格曾突破 27 元，這個月除息遇到股市回檔，價格一度跌到 22 元以下，等於價格打 7 折，讓投資人可以趁便宜搭上除息列車，大批想領高息，又想要入手科技型 ETF 的股民們吃好倒相報，受益人數再創高。