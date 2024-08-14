00878除息將發74億元 規模衝3119億元居高股息ETF之冠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-14 12:43

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萬眾期待的「國民高股息」ETF 國泰永續高股息 (00878-TW) 昨 (13) 日揭曉第三季實際配息金額，確定本次每單位將配 0.55 元，預計將配出新台幣 74 億元的股息大紅包，若以 138 萬股民估算，平均每人可領到大概 5300 元。00878 近期成交量及受益人數持續上升，最新規模已來到 3119 億元，為第一大高股息 ETF。

理財專家指出，目前市場規模最大的前五檔高股息 ETF，第一為 00878 的 3119 億元、第二名是元大高股息 (0056-TW) 的 3050 億元、第三名是復華台灣科技優息 (00929-TW)2657 億元、第四是群益台灣精選高息 (00919-TW) 的 2344 億元，緊接在後的是元大台灣價值高息 (00940-TW)，曾創台灣 ETF 募集的天花板，目前規模為 1714 億元，前五檔規模合計是 1.2 兆元，佔台股 ETF 規模的一半。

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專家指出，新成立的高股息 ETF 配息力還有待市場檢驗，但 00878 近幾次的配息金額明顯呈現上升趨勢，應是 2023 年股市大多頭時，00878 追蹤指數有 47.8% 超越大盤的好成績，累積豐碩的資本利得和投資人共享，且 00878 成立以來填息力有目共睹，這次除息遇到股市震盪剛好價格下修，粉絲們急逢低加碼，人數才會屢屢創高。

市場專家也補充，國泰投信昨官網的公告還有另一個驚喜，國泰旗下另一檔國泰台灣 5G+(00881-TW) 也確定本次每單位配息金額是 1.0 元，代表買一張就可領 1,000 元，00881 每半年配息，前兩次都在 7 天左右完成填息，想搭這次領息列車的股民，把握明天 (8/15) 就是最後買進日。