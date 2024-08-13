台股ETF受益人衝上945萬人連24周創高 高息型最夯

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-13 11:19

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根據台股 ETF 集保戶股權分散統計最新資料顯示，62 檔台股 ETF 受益人最新一周增加 22 萬 3229 人，為連續 24 周創新高，總人數來到 945 萬 232 人， 逼近千萬大關。

進一步統計今年來總共增加 337 萬 9604 人，以單檔來看，今年增加最多受益人的前五名依序為元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、統一台灣高息動能 (00939)、國泰永續高股息 (00878-TW)，清一色都是高息型 ETF，這五檔今年來受益人就增加了 228 萬 7381 人，占了所有增加人數的 67.7%。

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理財達人表示，經過市場的震盪整理，許多台股 ETF 修正到相對便宜的價位，過去存股族一直苦無機會增加張數與減低持有成本，如今可趁回檔之際逢低加碼。

高股息 ETF 的波動度相對個股與大盤來得低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，台股 ETF 如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。