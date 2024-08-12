月月配ETF行銷招攬踩紅線 金管會開鍘00940、00939
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-12 14:59
高股息 ETF 上半年掀起全台吸金旋風，金管會證期局今 (12) 日宣布，開罰元大投信、統一投信 90 萬元、60 萬元，由於旗下人氣商品元大台灣價值高息 (00940-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)，廣告文宣內容以及與財經專家、網紅合作廣告業務招攬，違反相關規定，有讓投資人誤信保證本金、獲利的疑慮。
元大投信 00940 方面，證期局說明，主要有二大缺失事實，一是廣告行銷活動核有使人誤信能保證本金之安全或保證獲利之違規情事，已違反「投信事業管理規則」及「金融服務業廣告活動辦法」，依「金融消費者保護法」處罰鍰 60 萬元。
第二是元大的廣告行銷活動核有股票型 ETF，以月配息為廣告或銷售之主要訴求，依金融消費者保護法處罰鍰 30 萬元。金管會合計對元大投信開罰 90 萬元。
證期局舉例，00940 文宣以「快樂領息就是你」為標題，另訴求「月配息」，所用文字如「被動收入不是夢，每月為自己加薪」「月配息設計，滿足每月現金流需求、創造被動收入...」、「追蹤指數平均殖利率達 8.6%，高息好股提前卡位」等用語，多次強調可固定配息，又所揭示之警語文字大小與前開廣告訴求顯不相當。
證期局進一步指出，元大與 Youtuber 網紅合作，影片標題為「瘋搶！ETF 00940，投入 200 萬，每月領息 14000 元」、「巴菲特也認可的選股邏輯，00940 台灣價值高息，一萬就有一張月月配」，此外，公司官網及社群貼文記載「息如雨 月配息收好連貫」。
統一投信 00939 部分，證期局表示，廣告文宣內容有使人誤信能保證本金之安全或保證獲利之違規情事，已違反投信事業管理規則、金融服務業廣告活動辦法，依法處罰鍰 60 萬元。
證期局指出，統一投信舉辦或與財經專家合作辦理之說明會、公司官網或與網紅合作之影片，以及網路媒體等廣告文宣內容，強調對投資總資產可產生放大效果或可擁有高息及成長，有使人誤信能保證本金之安全或保證獲利之違規情事。
內容包括：「本金 198 萬、資本利得 214 萬、現金股息 218 萬，股息再投入 224 萬」、「每月一萬定期定額投資臺灣高息動能指數，本金 198 萬，長期投資翻 4 倍」、「16 年就可以滾出 854 萬元，總資產放大 1.3 倍」、「月配息 + 平準金，打造自動化加薪機制」及「月底不吃土，打造源源不絕的現金流」等用語。
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