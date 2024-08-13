〈友邦人壽展望〉下半年利變及分紅保單買氣續旺 全年樂觀略帶保守

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-13 21:03

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國內壽險業業績持續回溫，展望下半年，AIA 友邦人壽總經理侯文成預期，利變型保單及分紅保單買氣仍舊暢旺，投資型保單受擾因素較多，整體來說，會持樂觀中略帶保守的看法，至於壽險業今年新契約保費，侯文成維持雙位數成長的預估。

侯文成認為，投資型保單市場還是很艱難，因為現在波動太大了，包括資金太氾濫、股票輪漲、債息、利率等因素，認為下半年變數比較多，買氣低迷難以扭轉，持保守看法。

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至於利變及分紅保單，侯文成認為，買氣可望持續好轉，由於聯準會降息在即，其中，分紅保單方面，隨著富邦、法巴人壽等業者加入，買氣應該會比去年好，利變型保單預期也會優於去年。

若以今年來看，侯文成進一步指出，下半年利變及分紅保單市況也可望優於上半年，由於上半年部分保險公司出現停售效應，為買氣提供支撐，下半年還有降息因素，可望讓利變型保單買氣升溫，他持樂觀看法。

侯文成今年初對於整體壽險業新契約保費展望，預估有 10% 至 20% 的成長率，他現在看法仍不變，維持 10%、雙位數成長的預期，不過，下半年會保守一點，因為多了川普因素干擾，以及伊朗即將攻擊以色列，並可能在中東引發全面戰爭，因此，侯文成說，會持樂觀偏保守態度，尤其投資型變數較大。

對於全年投資型保單展望，侯文成預期可望持平去年，下半年比較動盪，可能遜於上半年，不可控因素太多。