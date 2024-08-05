臻鼎7月營收創同期新高 單月載板及伺服器板營收創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 16:50

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全球最大 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 於今 (5) 日公布最新營收資訊，臻鼎 - KY 在 2024 年 7 月營收為 134.58 億元，月增 25.6%，年增 30.6%，創下歷年同期新高；累計 2024 年 1-7 月臻鼎 - KY 累計營收達 783.8 億元，年增 19.9%，創下歷年同期次高。

臻鼎 - KY 在 7 月的車載 / 伺服器 / 基地台與 IC 載板營收更續創單月歷史新高。

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臻鼎 - KY 主管表示，7 月開始進入傳統旺季，客戶新品備貨需求走揚，四大產品應用，包含行動通訊、電腦消費、車載 / 伺服器 / 基地台與 IC 載板都同步年增與月增達雙位數，其中車載 / 伺服器 / 基地台與 IC 載板營收更續創單月歷史新高，顯示公司 One ZDT 策略陸續展現成效，全方位產品應用皆有訂單斬獲。

法人預期，臻鼎 - KY 在 2024 年第三季的營收及產能利用率再向上，2024 年的下半年業績表現將優於上半年。2025 年營收將挑戰歷史新高。

臻鼎 - KY 除了今年底動工興建在桃園青埔將興建營運總部之外，，高雄路竹廠已在認證中，認證約需半年時間，預計明年開始有營收貢獻；同時，進行設廠工程中的臻鼎泰國廠目前工程也進展順利，同樣也預計 2025 年加入，第一期的廠區以生產伺服器、汽車應用以及光模塊 PCB 產品為主。

臻鼎 - KY 攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活 (2926-TW)」宣布，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，並與誠品生活共同創作近 5000 坪全新獨棟大店，預計 2028 年底開業，希望一同面向世界，既是新世代智慧綠能科技總部，也是一個充滿多元體驗的身心靈療癒空間 。