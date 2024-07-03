臻鼎沈慶芳：景氣復甦優於預期 明年台灣及泰國新廠加入營運

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-03 19:08

臻鼎 - KY(4958-TW) 董事長沈慶芳今 (3) 日指出，現階段來看，2024 年以來的產業復甦優於預期，預估臻鼎 - KY 的下半年表現將比上半年佳，除了今年底動工興建在桃園青埔將興建營運總部之外，高雄新廠也已在認證當中，明年將貢獻營收，同時，明年臻鼎泰國泰國廠也將加入營運，目前並沒有赴越南投資設廠計畫。

沈慶芳是在今天下午完成與誠品生活 (2926-TW) 簽約，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，並與誠品生活共同創作近 5000 坪全新獨棟大型店並於 2028 年開幕後，接受訪問對市場景氣及臻鼎營運動向提出說明。

沈慶芳指出，除了在台灣桃園青埔的企業總部即將啟動興建外，高雄路竹廠已在認證中，認證約需半年時間，預計明年開始有營收貢獻；同時，進行設廠工程中的臻鼎泰國廠目前工程也進展順利，同樣也預計 2025 年加入，第一期的廠區以生產伺服器、汽車應用以及光模塊 PCB 產品為主。

同時，沈慶芳表也指出，臻鼎 - KY 的 IC 載板的投資還會持續增加；臻鼎 - KY 生產的包括 BT 及 ABF 載板，預估 2024 年會近 100 億元營收。

臻鼎 - KY2024 年第一季營收爲 325.1 億元，毛利率 16.42%，季減 5.05 個百分點，年增 0.33 個百分點，第一季歸屬母公司稅後純益 9.77 億元，季減 72.12%，年增 94.08%，每股純益 1.03 元，爲歷年同期次高。預估第二季營收將相對於第一季成長。