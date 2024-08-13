兆捷上半年每股虧0.26元 新品明年貢獻營運

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-13 18:55

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兆捷 (6959-TW) 今 (13) 日表示，銅鑼一期建置進度較原預期慢，導致上半年營運呈現小幅虧損，不過，目前已取得所有使用執照，待客戶認證通過後將開始大量生產，同時，廠區二期的建設也按計劃進行，申請與開工生產時程可望較一期有效縮短，並看好新品今年第四季將陸續通過認證，貢獻明年營運。

兆捷上半年營收 2.22 億元，毛利率 6.29%，營益率 - 19.13%，稅後淨損 0.88 億元，每股稅後虧損 0.26 元。兆捷董事會今日也決議通過，發放現金股利每股 1.21014853 元，並擬定本公司 112 年度盈餘分派現金股利之除息基準日為 113 年 9 月 3 日，現金股利預計發放時間為 113 年 9 月 19 日。

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兆捷銅鑼廠今年 1 月 2 日取得毒化物小量運作核可，毒化物大量運作核可與甲丙類危險性工作場所核可分別於今年 6 月 18 日及 7 月 1 日取得，惟取得時間較公司原規劃時程延遲近 2 個季度，造成新產品生產的遞延，造成今年上半年營運虧損。

兆捷指出，公司所生產的電子特氣產品具備易燃、腐蝕、毒化等的特性，屬於需要高度管制的生產事業，因此在各項產品生產、儲存、運送、以及銷售等部份均需要依照有關規定取得政府核發的證照。

兆捷銅鑼廠為全台灣第一家於科學園區設立的危險及有毒電子特殊氣體供應在地生產廠商，也因此造成自製高毛利產品在營收貢獻上的遞延效應，因此儘管本期營收及毛利均未達預期，但隨著銅鑼廠已完全取得現有產品所需生產、存儲、運送、及銷售等相關證照，估計可有效加快送樣及認證的進度。

展望未來，兆捷說，科學園區銅鑼廠的一期建置已全數完成，所需證照已全數取得，待客戶認證通過後即可開始大量生產，廠區二期的建設按計劃進行，預計在今年 10 月取得使用執照之後將即刻展開證照的申請。目前已累積銅鑼一期廠區與主管機關積極溝通的申請經驗，相信二期開工生產時程將較一期有效縮短。