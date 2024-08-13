柏文樂觀看營收季季增 下半年獲利回到疫前高峰

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-13 11:20

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連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠)7 月合併營收創新高，對此，柏文表示，會員人數不斷創高，自 2022 年 5 月起已連 26 個月增長，隨著運動熱絡趨勢，預期營收有望呈現季季高態勢，並樂觀看下半年的獲利能力有望回到疫情前水準。

柏文指出，隨著營收規模成長，規模經濟效益逐漸顯現，獲利較營收展現更大的增長力道，尤其第三季是健身房的旺季，樂觀看下半年獲利能力回到疫情前水準。

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為掌握暑假商機，健身工廠與漫威合作，打造國內首間漫威主題健身房，同時，推出漫威主題系列有氧課程及教練一對一訓練課程。