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柏文樂觀看營收季季增 下半年獲利回到疫前高峰

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-13 11:20

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柏文預期營收有望呈現季季高。(鉅亨網資料照)

連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠)7 月合併營收創新高，對此，柏文表示，會員人數不斷創高，自 2022 年 5 月起已連 26 個月增長，隨著運動熱絡趨勢，預期營收有望呈現季季高態勢，並樂觀看下半年的獲利能力有望回到疫情前水準。

柏文指出，隨著營收規模成長，規模經濟效益逐漸顯現，獲利較營收展現更大的增長力道，尤其第三季是健身房的旺季，樂觀看下半年獲利能力回到疫情前水準。


為掌握暑假商機，健身工廠與漫威合作，打造國內首間漫威主題健身房，同時，推出漫威主題系列有氧課程及教練一對一訓練課程。

在展店方面，柏文預計第四季新開台中市 2 家、台南市 1 家新廠館開幕，而明年也規畫至少再開 8 家新廠館，屆時全台據點超過 80 家。

另外，柏文近期參與大魯閣 (1432-TW) 美國子公司增資，強強聯手進軍美國休閒運動市場，柏文認為，美國目前的棒壘球打擊設施以訓練為主，缺乏以運動休閒娛樂型式包裝的場所，現有打擊場設備裝修老舊且未採用自動化收球系統，因此，在美國全新體驗的棒壘球休閒運動市場極具開發潛力。

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柏文健身運動營收創高

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