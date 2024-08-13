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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 12:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.81元上修至0.83元，其中最高估值0.87元，最低估值0.66元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.87(0.87)1.31.411.4
最低值0.66(0.66)0.630.520.49
平均值0.8(0.8)0.990.90.95
中位數0.83(0.81)0.960.750.96

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.52億16.71億18.62億15.73億
最低值12.29億13.23億12.41億11.76億
平均值13.02億14.85億15.03億13.75億
中位數13.04億14.68億14.65億13.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.250.37-0.170.090.53
營業收入6.83億7.48億8.24億8.21億10.23億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGI

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