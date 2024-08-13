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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arthur J. Gallagher & Co.AJG-US的目標價調升至288元，幅度約3.97%

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 14:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Arthur J. Gallagher & Co.(AJG-US)提出目標價估值：中位數由277元上修至288元，調升幅度3.97%。其中最高估值310元，最低估值252元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Arthur J. Gallagher & Co.評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀2位。

Arthur J. Gallagher & Co.今(13日)收盤價為281.6元。近5日股價上漲3.97%，標普指數上漲3.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AJG市場預估目標價

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Arthur J. Gallagher & Co.281.6-0.41%

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