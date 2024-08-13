鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arthur J. Gallagher & Co.AJG-US的目標價調升至288元，幅度約3.97%
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Arthur J. Gallagher & Co.(AJG-US)提出目標價估值：中位數由277元上修至288元，調升幅度3.97%。其中最高估值310元，最低估值252元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Arthur J. Gallagher & Co.評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀2位。
Arthur J. Gallagher & Co.今(13日)收盤價為281.6元。近5日股價上漲3.97%，標普指數上漲3.05%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至10.7元，幅度約3.09%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為20.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為22.63元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際CRL-US的目標價調降至215元，幅度約5.08%
鉅亨號貼文看更多
下一篇