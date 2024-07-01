鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為19.53元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 12:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.79元下修至0.77元，其中最高估值0.9元，最低估值0.63元，預估目標價為19.53元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.9(0.9)
|1.27
|1.47
|1.43
|最低值
|0.63(0.63)
|0.71
|0.64
|0.85
|平均值
|0.76(0.77)
|0.96
|1.01
|1.12
|中位數
|0.77(0.79)
|0.9
|0.93
|1.09
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.43億
|16.71億
|18.62億
|16.41億
|最低值
|11.20億
|11.15億
|11.77億
|14.60億
|平均值
|12.32億
|13.79億
|14.07億
|15.50億
|中位數
|12.26億
|13.24億
|13.81億
|15.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.25
|0.37
|-0.17
|0.09
|0.53
|營業收入
|6.83億
|7.48億
|8.24億
|8.21億
|10.23億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估下修至-0.58元，預估目標價為10.62元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Squarespace Inc - Class A(SQSP-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為44.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為62.10元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為35.27元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇