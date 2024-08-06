鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至0.81元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 12:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.81元，其中最高估值0.87元，最低估值0.66元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.87(0.87)
|1.3
|1.41
|1.39
|最低值
|0.66(0.66)
|0.63
|0.52
|0.49
|平均值
|0.8(0.78)
|0.99
|0.9
|0.95
|中位數
|0.81(0.8)
|0.96
|0.75
|0.96
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.52億
|16.71億
|18.62億
|15.73億
|最低值
|12.29億
|13.23億
|12.41億
|11.76億
|平均值
|13.02億
|14.85億
|15.03億
|13.75億
|中位數
|13.04億
|14.68億
|14.65億
|13.75億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.25
|0.37
|-0.17
|0.09
|0.53
|營業收入
|6.83億
|7.48億
|8.24億
|8.21億
|10.23億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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