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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際CRL-US的目標價調降至215元，幅度約5.08%

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 10:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對查爾斯河實驗室國際(CRL-US)提出目標價估值：中位數由226.5元下修至215元，調降幅度5.08%。其中最高估值250元，最低估值191元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予查爾斯河實驗室國際評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀0位。

查爾斯河實驗室國際今(13日)收盤價為194.31元。近5日股價下跌5.08%，標普指數上漲3.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CRL市場預估目標價

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查爾斯河實驗室國際194.31-3.31%

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