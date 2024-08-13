鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際CRL-US的目標價調降至215元，幅度約5.08%
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 10:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對查爾斯河實驗室國際(CRL-US)提出目標價估值：中位數由226.5元下修至215元，調降幅度5.08%。其中最高估值250元，最低估值191元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予查爾斯河實驗室國際評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀0位。
查爾斯河實驗室國際今(13日)收盤價為194.31元。近5日股價下跌5.08%，標普指數上漲3.05%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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