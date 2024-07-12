鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為19.76元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.77元，其中最高估值0.9元，最低估值0.63元，預估目標價為19.76元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.9(0.9)
|1.25
|1.37
|1.42
|最低值
|0.63(0.63)
|0.7
|0.64
|0.85
|平均值
|0.77(0.76)
|0.96
|0.99
|1.14
|中位數
|0.77(0.76)
|0.92
|0.95
|1.14
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.43億
|16.71億
|18.62億
|16.41億
|最低值
|11.20億
|11.15億
|11.77億
|14.60億
|平均值
|12.32億
|13.79億
|14.07億
|15.50億
|中位數
|12.26億
|13.24億
|13.81億
|15.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.25
|0.37
|-0.17
|0.09
|0.53
|營業收入
|6.83億
|7.48億
|8.24億
|8.21億
|10.23億
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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