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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為19.76元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.77元，其中最高估值0.9元，最低估值0.63元，預估目標價為19.76元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.9(0.9)1.251.371.42
最低值0.63(0.63)0.70.640.85
平均值0.77(0.76)0.960.991.14
中位數0.77(0.76)0.920.951.14

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.43億16.71億18.62億16.41億
最低值11.20億11.15億11.77億14.60億
平均值12.32億13.79億14.07億15.50億
中位數12.26億13.24億13.81億15.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.250.37-0.170.090.53
營業收入6.83億7.48億8.24億8.21億10.23億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGI

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