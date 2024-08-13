川普專訪延誤45分！馬斯克：X平台遭大規模網攻 顯示很多人不爽川普開講

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 10:19

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美國共和黨總統候選人川普在美東時間周一 (12 日) 晚間 8 點 (台灣時間 13 日早上 8 點) 在社群媒體 X，接受 X 平台老闆馬斯克的直播訪問，但在預定開始時間的前幾分鐘因技術問題故障而中斷，

用戶試圖登入這場直播活動，但一直無法登入，馬斯克則在美東時間周一晚上 8 點 20 分過後不久將歸咎於網路攻擊，並稱最糟情況是只有較少的人能觀看直播，X 平台將在稍後發布訪談內容。馬斯克還說，X 平台周一稍早曾測試有 800 萬聽眾同時收聽。

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經過近一個小時的故障排除，直播在美東時間周一晚上 8 點 45 分左右開始。根據 X Spaces 統計，至少有一百萬人觀看這場直播。

《CNBC》報導，這場直播旨在幫助川普競選團隊在拜登總統退選後的動盪時期裡，再次提振支持者們的熱情。

馬斯克表示，這次大規模網路攻擊顯示有很多人反對川普開講，但他很榮幸能跟川普對談。

馬斯克在訪問一開始便強調這是一場談話，川普隨後花了大約 20 分鐘談論他上月在賓州的遇刺事件，後來又談到俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩以及他對北約的看法。川普還在移民和犯罪問題上，提出許多他在造勢場合上毫無根據和未經證實的主張。