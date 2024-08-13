特斯拉去年擠下陽光電源重奪全球儲能系統王座 全球前十陸廠佔六席

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 15:19

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最新數據顯示，去年在全球儲能系統整合商排名中，特斯拉 (TSLA-US) 以 15% 市佔率位居全球第一，陽光電源 (300274-CN) 位居第二，隨後是中車、Fluence 和海博思創，但知名顧問機構 WoodMackenzie 在報告中未提及具體佔比

根據 WoodMackenzie 上週四 (8 日) 發布的《全球儲能系統整合商排名報告 - 2024 版》，儲能市場相較於 2022 年發生了一些顯著變化，陽光電源前年以 16% 市佔率，登頂全球第一，Fluence 和特斯拉並列第二，佔比均為 14%，華為、比亞迪則名列其後，佔比均為 9%，但中車和海博思創去年衝進全球前五名，Fluence 被擠出前三名，支撐他們亮眼表現的是中國龐大的市場。

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報告指出，中國儲能市場裝機量去年全球第一，中車和海博思創名列國內前三名，但全球儲能市場的集中度進一步降低。前五大廠商合計市佔率由 2022 年的 62%，下降到 2023 年的 47%，年減 24%，主要因為是多個中國公司進入市場。目前，全球前十大的儲能系統供應商中，中國佔六席。

以區域來看。 去年歐洲市場集中度提升，Nidec、特斯拉與比亞迪位列前三，占到當地市場的 68%，較去年同期增加了 26%。

北美地區，特斯拉、陽光電源、Fluence 仍守住前三名的位置。三大巨頭佔據當地 72% 的市場份額，相比 2022 年增加了 20%。北美市場集中度提升，主要源自特斯拉的強勁表現。相較於 2022 年，去年特斯拉在當地的銷量較去年同期成長 60%。

自今年開年以來，全球儲能巨頭競爭進一步深化，在價格、產品性能和解決方案、供應鏈等領域展開比拼。全球儲能市場競爭進入更為焦灼的時期。