〈航運指數〉旺季運價跌勢未止 SCFI連5跌 觀望陽明寧波港事故後續

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-09 16:37

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上海航交所今 (9) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續跌 78.78 點至 3253.89 點，為連 5 跌，四大長程線全面續跌，傳統旺季期間運價持續壓回整理，不過，陽明 (2609-TW) 於下午 3 點左右傳出旗下動明輪於上海寧波舟山港區爆炸，是否進而影響港口的班表和作業，後續仍待觀察。

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顏益財認為，目前到 10 月是歐美節慶前的拉貨傳統旺季，尤其歐洲線受地緣政治影響，因此，今年航運可說是高枕無憂，至於明年再看情況。

而下午陽明傳出有船舶在上海舟山港區大爆炸，也使投資人再度關切後續寧波港的作業狀況。

本周歐洲線運價續跌 121 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 4786 美元，跌幅 2.46%。

地中海線每 TEU 來到 4733 美元，跌 264 美元，跌幅 5.28%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周跌 263 美元至 9083 美元，跌幅 2.8%。

美西線每 FEU 報價續跌 177 美元，來到 6068 美元，跌幅 2.83%，台驊指出，運價從高點回落，反映部分野雞船削價競爭，但影響大型船公司和海運聯盟並不大，仍保持一定程度的獲利空間。