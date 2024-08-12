兆豐銀「愛地球」卡亮相！VISA金融卡月均交易額比信用卡多1.2倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-12 17:26

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兆豐銀行全新 VISA 金融卡「愛地球卡」今 (12) 日正式亮相！為了倡導環境永續的概念，全新發行的「愛地球卡」在卡面的設計上特地融入環保元素，以生態為本的概念作為核心，呈現出與眾不同的金融卡面。為了慶祝新卡面上市，兆豐銀行也特別推出紅利回饋優惠，平常消費 20 元累積 1 點紅利，新戶領卡 3 個月內刷卡消費可變 3 點紅利；生日當月不限金額也有 5 倍紅利，非常優惠。

現今 AI 正夯，其實「愛地球卡」的卡面設計之初也有一段與 AI 相關的有趣故事，為了跟上 AI 潮流，兆豐銀行早在去 (112) 年便召集各單位的行銷企劃及設計相關人員進行生成式 AI 課程培訓，因此最初「愛地球卡」的圖樣，便是設計人員透過所學進行實務操作，藉由 AI 天馬行空的構思做為發想起點，然而考量現行 AI 的著作權及版權尚未有明確規範，因此最終的卡面，是設計人員從 AI 獲得靈感後，透過圖庫挑選圖樣，再加入不同元素，重新設計組合出全新的「愛地球卡」卡面。

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除了翻新卡面，兆豐銀行調查也發現，比起一般信用卡有效卡每月平均簽帳金額約 7400 元，VISA 金融卡的持卡人消費戰力更高，平均每卡每月簽帳金額為 8900 元，相當於信用卡的 1.2 倍，且平均每筆簽帳金額可達 1100 元，尤其今年上半年累積簽帳金額年成長更已達 22%，最有趣的是持卡人的平均年齡不到 4 字頭，顯示不少卡友可能從剛出社會就習慣用 VISA 金融卡，喜歡戶頭有多少錢就刷多少錢的穩健消費模式。

永續淨零為全球趨勢，兆豐銀行除了此次發行「愛地球卡」，其實自 111 年起每發出一張 PETG 環保材質的信用卡就會捐贈 50 元給萬事達卡無價星球聯盟用於全球植樹造林，早在 2020 年更已取得信用卡「ISO 14067 碳足跡」和「ISO 14046 水足跡」認證，並取得當時的環保署「碳足跡標籤」，與此同時，每年也會透過買入碳權的方式，進行碳中和認證，讓每一張信用卡都升級成為「零碳信用卡」。