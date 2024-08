〈玉山新卡搶市〉Unicard三方案任選 首創訂閱制最高5%回饋

‌



黃男州說明,Unicard 信用卡以獨特 Unique、「由你」諧音選擇命名,在卡面設計上也別具巧思,透過 ONE FOR ALL 為中心,以調色盤繽紛點點從內而外共三層排列成字母 C(Choose),代表卡片三種選擇方案,也象徵玉山 e point 點數 1 點=1 元新回饋機制。