〈玉山新卡搶市〉Unicard三方案任選 首創訂閱制最高5%回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-12 16:55

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玉山銀行今 (12) 日重磅推出「玉山 Unicard」信用卡，以涵蓋生活所需的百大特店為基礎，提供簡單選、任意選、UP 選三大方案，顧客可透過玉山 Wallet app 自主選擇最優惠方案，不需要天天切換，並推出 e point 點數回饋機制，最高享有 5% 回饋。其中，UP 選方案更是全市場首創的訂閱制。

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黃男州說明，Unicard 信用卡以獨特 Unique、「由你」諧音選擇命名，在卡面設計上也別具巧思，透過 ONE FOR ALL 為中心，以調色盤繽紛點點從內而外共三層排列成字母 C(Choose)，代表卡片三種選擇方案，也象徵玉山 e point 點數 1 點＝1 元新回饋機制。

「玉山 Unicard」信用卡結合百大消費特店，推出簡單選、任意選、UP 選三大方案，第一為簡單選方案，由系統預設不需設定，刷卡消費最高享有 3.5% 回饋，適合不受拘束的卡友。

第二則是任意選方案，可於玉山 Wallet app 選定 8 家特店，刷卡消費最高享有 4% 回饋，適合了解自已消費習慣，消費規律的客群。

第三，玉山首創訂閱制 UP 選方案，精心挑選百大消費特店，最高享 5% 玉山 e point 回饋，適合每月刷卡消費額度較高卡友，卡友只要完成 2 項指定任務 (上個月玉山 Unicard 簽帳金額大於等於 3 萬元且上個月玉山平均資產金額大於等於 30 萬元)，即可免費訂閱或以 99 點玉山 e point 訂閱 UP 選。

目前精選百家特店涵蓋生活所需，包括 10 大類別、100 間以上特店，如：Line Pay、新光三越、momo、Uber Eats、台灣中油、雄獅旅遊、長榮航空、Agoda 等)，所有方案依照日曆月最後一天所選擇方案或設定特店進行回饋，實現個人客製化用卡需求，享受更多的回饋與互動。