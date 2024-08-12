櫃買中心新董座簡立忠上任 股債雙核心聚焦5大方向完善資本市場

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-12 14:27

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櫃買中心今 (12) 日舉行新舊任董事長交接典禮，新任董事長為原臺灣證券交易所總經理簡立忠，典禮由金管會證期局局長暨櫃買中心監察人張振山監交，櫃買中心董事、監察人及證券暨期貨周邊單位董事長、相關公會理事長等多位貴賓蒞臨觀禮。簡立忠於致詞時，強調櫃買中心將延續股債雙核心的堅實基礎，並提出五大努力方向，完善資本市場永續生態系。

監交人張振山於交接典禮致詞時提到，櫃買中心自民國 83 年成立至今屆滿 30 年，已成為我國資本市場中不可或缺的一環。過去在前董事長陳永誠的領導下，已打造出多功能與多層次的全方位交易所，成績有目共睹。新任董事長簡立忠過去在證交所擁有超過 30 年的資歷，熟稔資本市場運作，未來必可帶領櫃買中心持續扶植台灣特色企業、開發新商品、活絡市場交易，並與國際資本市場交流，成為國際間具特色的金融商品交易服務中心。

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簡立忠於致詞時表示，櫃買市場在前董事長陳永誠及前總經理李愛玲任內積極的推動下，奠定十分堅實的基礎。在股票市場方面，櫃買中心是以扶植中小企業為主要使命，目前已經建置了「創櫃」、「興櫃」及「上櫃」等多層次股票市場，為不同發展階段的企業打造最適當的籌資、育成、成長及壯大的環境。

簡立忠指出，今年 7 月底上櫃公司為 825 家，總市值達新台幣 6.5 兆元；興櫃公司為 327 家，總市值達新台幣 1.2 兆元。在債券市場部分，今年 7 月底整體債券市場的流通在外餘額超過新台幣 17 兆元，永續發展債券的流通在外檔數計有 190 檔，流通在外餘額達新台幣 5,564.56 億元，不僅發行量屢創新高，也是外國發行人與國際組織十分矚目的資本市場。在股債雙核心的基礎上，櫃買中心同時積極發展 ETF 以及店頭衍生性商品等多元化的交易標的，特別是上櫃債券 ETF 更是成績斐然，今年 7 月底其資產管理規模已經超過新臺幣 2.7 兆元，位居亞洲第 1，全球第 6。

簡立忠進一步表示，未來將秉持櫃買中心一貫的服務與創新精神，在既有的良好基礎上，順應永續發展的國際趨勢，與全體同仁戮力朝下列方向努力：

(一) 持續透過多層次股票市場扶植優質創新企業及核心戰略產業，讓具有潛力的優質企業能夠藉由資本市場厚植實力並強化競爭力，同時也為資本市場的參與者提供更豐富的投資機會，並持續強化各項機制，在不斷創新與成長的市場中，成為值得信賴的交易所。

(二) 精進永續發展債券市場，引導資金投入公共建設、社會扶助措施及永續發展與轉型，未來可望透過協助國家住都中心建立永續發展債券發行機制、開放基金架構 REITs 業務，以及持續推動永續發展債券，引導更多資金投入國內公共建設及長期照顧等社會扶助措施，以協助企業及政府強化永續競爭力。

(三) 持續研議更多新形態的商品，在股債雙核心的基礎上，拓展資本市場的深度與廣度。例如: 擴大 ETF 加掛幣別及商品範疇、開放掛牌式結構型商品等。

(四) 攜手發行人、證券商及投資人等市場參與者完善資本市場永續生態系，包含推動上櫃公司及證券商永續發展與轉型、編製永續相關指數並發展永續指數化商品、擴大永續發展債券的發行人範疇與商品態樣，透過更多面向引導資金挹注永續發展與轉型，以加速企業及政府邁向淨零。