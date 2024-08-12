台股反彈2111點後 外資雖買超191億元 卻重押元大台灣50反1
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-12 19:01
台股今 (12) 日量縮上漲 304 點，收在 21773 點，向上靠攏 2 萬 2 大關，自底部 19662 點反彈以來，5 個交易日已彈升 2111 點，儘管外資在現貨市場買超 191.48 億元，但卻在期貨反向做空，現股買超冠軍更是元大台灣 50 反 1(00632R-TW)，張數達 4.4 萬張，凸顯外資隨著台股強勁反彈，居高思危的避險意味仍相當濃。
三大法人合計買超 186.46 億元，外資買超 191.48 億元，連 2 買，自營商賣超 84.03 億元，連 25 賣，投信買超 79.01 億元，連 29 買；期貨方面，外資加碼空單 2,706 口，未平倉空單口數增加至 34,712 口。
外資買超除了反向 ETF 外，也逢低布局元大台灣價值高息 (00940-TW)，張數約 2.8 萬張，並青睞聯電 (2303-TW)(UMC-US)、台積電 (2330-TW)(TSM-US)，分別達 3.5 萬張、1.1 萬張，其他如緯創 (3231-TW)、群創 (3481-TW) 也都入列買超前十名。
外資賣超瞄準債券 ETF 進行提款，包括國泰 20 年美債 (00687B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)，三檔合計 7.5 萬張，金控包括中信金 (2891-TW)、開發金 (2883-TW)、華南金 (2880-TW) 也都有 6,000 張以上的水準。
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