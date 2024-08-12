台股反彈2111點後 外資雖買超191億元 卻重押元大台灣50反1

台股今 (12) 日量縮上漲 304 點，收在 21773 點，向上靠攏 2 萬 2 大關，自底部 19662 點反彈以來，5 個交易日已彈升 2111 點，儘管外資在現貨市場買超 191.48 億元，但卻在期貨反向做空，現股買超冠軍更是元大台灣 50 反 1(00632R-TW)，張數達 4.4 萬張，凸顯外資隨著台股強勁反彈，居高思危的避險意味仍相當濃。