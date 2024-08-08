〈玉山金法說〉熊本出張所Q4開業搶啖半導體商機 估日元彈回125

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-08 20:59

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玉山金 (2884-TW) 今 (8) 日舉行第二季法人說明會，玉山銀行日本熊本出張所預計第 4 季開業，看好台積電進駐熊本，甚至將興建二廠，可望形成半導體產業聚落；對於日本經濟復甦，玉山也相當期待，可望帶來更多投資機會，雖然近期匯率震盪，長期而言，日本央行仍有機會升息，預估日元將回到 125、130 兌 1 美元的水準。

外界聚焦熊本出張所即將開業，董事長黃男州說明，出張所就是支行，英文翻譯為 Sub-Branch，出張所可代收件，但從事業務必須在福岡分行進行。從熊本到福岡車程大約 40 分鐘，距離還算短，經濟部長郭智輝提出境外關內看法，原則上是希望能夠有類似台灣的園區，接近台積電熊本廠，把整個半導體產業鏈串連起來。

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黃男州指出，這個產業鏈包含台灣過去的供應商以及日本九州當地廠商，他們在半導體領域也相當有競爭力，未來可望形成產業聚落，玉山在當地拓展業務，不管是在個人業務或企業投資，希望可以用福岡分行搭配熊本出張所，來提供完整的服務，強調真正業務的發生地是會在福岡分行內。

對於日本前景，玉山金總經理陳茂欽表示，日本是值得關注的地方，隨著經濟開始復甦、基本面轉佳，亞洲整個方向都對日本有利，雖然面臨棘手貨幣政策、利率、通膨等問題，但如果過去的沉痾不解決，體質就會不健康。

日本努力解決負利率政策，這是相當漫長的過程，難免會有震盪，日本央行日前釋出在金融市場不穩定下不會調升利率的訊息，代表他們仍會升息，不過，震盪可望一次比一次小，這是必須付出的代價，但也是很健康的方向。

談及日元匯率，陳茂欽說，日本央行調升利率，貨幣政策就是要先從解決匯率問題開始，日本大選在即，太低的匯率恐造成日本社會不安，因此，有點政治上的考量。

如果日本還要繼續調高利率，目前研判，可能會調到 0.75% 到 1% 之間，在一年之內從 -0.1% 到 0.75% 或 1%，調到這麼高的水準，這是相當大的彈性調整。調整過程中，日元匯率難免會向上。

日本國內認為日元兌美元 150 偏低，匯率最低來到 161，當時日本央行出來干涉，美國官員又有意見，導致日元短期之內震盪波動幅度很大，不過，這是日本政府一定要做的方向。

長時間而言，日元匯率應該會遠離 150 價位，一路往上升，甚至回到 125、130 都是有可能的價位，但是短時間之內比較不會達成。

台灣人偏愛投資日元，黃男州指出，從玉山外匯即期交易來看，線上交易筆數最多的就是日元，一天至少都有 2 萬筆以上，應是全台灣外匯線上交易機構第一名，可以看到個人客戶相當踴躍買賣。