國人6月刷出5643億元創同期新高 玉山銀奪繳稅卡王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-08 21:45

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繳稅旺季帶動國人刷出新高度！金管會今 (8) 日公布，2024 年 6 月信用卡簽帳額達 5643 億元，創史上同期新高，上半年累計刷卡額達 2.34 兆元。值得注意的是，玉山銀行奪下最大繳稅卡王寶座，單月刷出 566.7 億元，領先中國信託銀行 500.4 億元，第三、第四則為國泰世華銀行及台新銀行。

根據金管會統計，截至今年 6 月底止，32 家信用卡發卡機構總流通卡數下滑至 5887 萬張，月減 17 萬張，總有效卡數達 3824 萬張，月增 18 萬張。當月簽帳金額約 5643 億元，月增 1915 億元，較去年同月成長 6.85%，累計前 6 月簽帳金額為 2 兆 3443 億元，年增 11.6%。

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銀行局副局長林志吉說明，5 月為繳稅旺季，但有不少民眾拖到 5 月下旬才刷卡繳納，國稅局 6 月初才會請款，因此，帶動當月簽帳金額激增，根據各銀行回報，繳稅額超過百億的有 4 家，依序為玉山銀 566.7 億元、中信銀 500.4 億元、國泰世華銀 370 億元、台新銀 150.9 億元，合計增加 1588 億元。

林志吉說，若以前五月刷卡數據來看，平均每月簽帳金額約 3500 億元上下，6 月約高出 2000 多億元，光是前四家銀行收到繳稅刷卡金額就達 1588 億元，顯見增加的金額幾乎都是拿來繳交稅款。

觀察非現金支付衡量指標，根據統計，今年上半年非現金支付交易筆數約 39.16 億筆，非現金支付交易金額約 4.1 兆元。相較去年同期筆數成長 24.99%，金額成長 13.75%。

進一步觀察非現金支付交易金額，上半年信用卡簽帳額 2.34 兆元、占比 57.23% 最高，其次為 ATM 轉帳購物 1.06 兆元、占比 25.9%；電子支付消費 0.18 兆元、占比 4.49%；儲值卡消費 0.04 兆元、占比 0.93%。